Regali ai bimbi in ospedale, una donazione all'associazione Cresc.I in ricordo di Tommy De Luca

Una cifra donata all'associazione Cresc.I in ricordo di una persona speciale e per acquistare giochi per i bimbi ricoverati nei reparti di Pediatria.

Gli amici di "Una mano per Tommy", del compianto Antonio De Luca, scomparso all'età di 73 anni nel novembre del 2023, hanno deciso di effettuare la donazione all'associazione nel quale proprio lui era impegnato e nel periodo natalizio si travestiva da Babbo Natale per allietare le feste ai più piccoli consegnando i doni.

"Il Natale si avvicina e il ricordo di Tommy è sempre con Noi. Per questo gli amici di 'Una mano per Tommy' hanno deciso di donare all'associazione Cresci una cifra economica per l'acquisto di giocattoli per il reparto pediatria di Savona e Pietra Ligure - spiegano - Questo è un gesto che a lui sarebbe piaciuto tanto ed un modo per far sorridere un bimbo proprio come avrebbe voluto lui. Tommy è sempre con noi".

"Abbiamo conservato il suo vecchio costume da Babbo Natale che ci era stato consegnato quando era scomparso e come ogni anno lo indossiamo per portare i doni ai bimbi ospedalizzati. E' un po come se lo continuasse a fare lui" ha detto il presidente dell'associazione Cresc.I Carlo Mantero.

Tommy, è stato uno storico vigile urbano e arbitro di pallavolo. Particolarmente conosciuto nel quartiere di Villapiana, attivo nel mondo del volontariato, era vice presidente della Sms XXIV Aprile di via Verdi. Stimato e apprezzato per la sua gentilezza dai tanti savonesi che avevano avuto il piacere di conoscerlo (andato in pensione per il servizio Pedibus accompagnava i bimbi a scuola), era un fervente appassionato di musica e non era insolito vederlo mettere in consolle brani di generi diversi.