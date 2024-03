Gli UFO savonesi sbarcano a "I Fatti Vostri"

Gli UFO della Liguria scelgono la RAI come loro destinazione, atterrando precisamente presso lo studio della famosa trasmissione 'I Fatti Vostri', situato in via Teulada.

Il presidente e fondatore dell'associazione ARIA (Associazione Risoluzione delle Anomalie in tutti i Domini), Angelo Maggioni, è stato invitato a partecipare alla trasmissione per approfondire la tematica del fenomeno UFO. Insieme a lui, due testimonianze, Sasha Macciò di Savona e Nicholas Piscitelli di Genova, condivideranno le loro esperienze legate a eventi anomali inspiegabili, di cui sono stati testimoni recentemente o alcuni anni fa.

"Gli avvistamenti nella zona di Savona hanno attirato l'attenzione mondiale, tanto da essere segnalati su ben 52 testate giornalistiche, anche estere. Si tratta di oggetti sferici e luminosi che compiono manovre non convenzionali, come sdoppiamenti o movimenti improbabili nel cielo. Maggioni sottolinea che, fino ad oggi, le teorie riguardanti presunti alieni rimangono tali, teorie e ipotesi. La parola definitiva spetta alla scienza", commenta Maggioni.

"È legittimo interrogarsi sul perché dell'idea di alieni che viaggiano per anni luce per giungere sul nostro pianeta e su come queste presunte macchine volanti interagiscano nei vari domini, dall'aria all'acqua al vuoto. Tuttavia, è importante mantenere lo sguardo rivolto ai risultati scientifici - conclude - Solo lo 0,6% degli avvistamenti può essere considerato attendibile e degno di nota, mentre il resto è attribuibile a fenomeni naturali e umani convenzionali, oppure a fatti fasulli o artefatti creati a fini sensazionalistici e speculativi".