Progetto sul Rigassificatore, Toti: “Snam lo sta ultimando, sarà presentato quando saranno sciolti i dubbi sulla stazione di pompaggio di Quiliano”

“Snam sta ultimando il progetto finale che è stato ampiamente modificato per venire incontro alle esigenze sottolineate dai sindaci del territorio”.

A dirlo è il presidente della Regione Giovanni Toti in merito allo spostamento della nave rigassificatrice Golar Tundra da Piombino a 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona.

“Il progetto sarà presentato al Ministero dell’Ambiente nelle prossime settimane quando verranno sciolti anche gli ultimi dubbi circa sulla stazione di pompaggio che è posta a Quiliano e su cui aspettiamo che il Comune e il sindaco scelgano definitivamente la migliore collocazione da un punto di vista urbanistico per il loro territorio” puntualizza Toti.

L'esito della Valutazione d'Impatto Ambientale Nazionale (VIA) per il progetto di riposizionamento dell'impianto non era ancora arrivato lo scorso novembre e così, di conseguenza, anche la conclusione della Conferenza dei Servizi era slittata.

A comunicarlo era stata la struttura commissariale ricordando come la normativa statale preveda infatti che il provvedimento unico di autorizzazione sia rilasciato dal commissario straordinario di Governo, in questo caso il presidente della Regione, a seguito della VIA nazionale i cui tempi sono però disallineati rispetto a quelli della Conferenza.

“Poi comincerà la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale per la quale avevamo sospeso la conferenza dei servizi. Alla Via partecipano un centinaio di enti di controllo e di pianificazione, quando la commissione avrà finalmente decretato se e come collocare lì il rigassificatore da un punto di vista della sicurezza delle persone, delle cose e del nostro ambiente, ovviamente ripartirà la conferenza dei servizi per chiudere l’iter amministrativo” prosegue il Governatore ligure.