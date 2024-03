Ortopedia di Savona, attività didattica di avanguardia in un mobile truck avveniristico (FOTO)

Lo scorso 5 marzo, all'interno dell'ospedale San Paolo di Savona, si è tenuta una suggestiva formazione sul campo, a bordo del truck didattico del centro di Training Mobile di Traumatologia Stryker, organizzato dalla ditta stessa e dalla S.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Levante con il supporto della Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri.

L’evento è stato organizzato per gli specializzandi di ortopedia e traumatologia dell’università di Genova e ha visto la partecipazione come Presidenti del Corso del Direttore dell’Ortopedia e Traumatologia di Savona dottor Danilo Chiapale e del professor Formica. La didattica dell’appuntamento ha riguardato la formazione degli specializzandi nell'applicazione su osso sintetico (saw bone) delle placche a stabilità angolare applicabili in tutti i distretti del corpo umano.

A bordo del truck sono state allestite 4 postazioni chirurgiche con rispettivi tutor per il workshop pratico, intervallato da presentazione di casi clinici. Il mobile truck Stryker è già stato utilizzato in numerose altre occasioni per scopi didattici confermandosi sempre come un laboratorio educazionale mobile ultramoderno che consente di organizzare attività workshops teorico/pratiche, il tutto in un ambiente all’avanguardia e dagli standard qualitativi elevatissimi.

Molto soddisfatto della giornata di formazione il dottor Chiapale: "L'Asl 2 con questa giornata partecipa a un programma con specialisti di traumatologia per dimostrazioni operative utilizzando tecnologie avanzate. L'esperienza formativa offre simulazioni realistiche per migliorare le competenze chirurgiche e garantire maggiore sicurezza in sala operatoria. Le nuove tecnologie consentono interventi più precisi e sicuri, semplificando il lavoro e prevenendo complicanze, il che porta a migliori risultati per i pazienti".

Aggiunge il direttore generale Asl 2 Michele Orlando: "Siamo fermamente convinti dell'importanza di continuare a esplorare costantemente le più recenti tecnologie disponibili, al fine di poterle mettere efficacemente al servizio dei cittadini. Questo impegno costante nel rimanere all'avanguardia nel campo tecnologico non solo ci riempie di orgoglio, ma soprattutto ci consente di offrire servizi sempre più efficienti e mirati alla comunità".