Frana sulla Sp12, la testimonianza di un savonese: "La mattina c'era già una crepa e la strada era in pendenza"

"Se non avessimo messo il cartello probabilmente ci sarebbe stato conseguenze ben peggiori". Questa la cruda testimonianza di un residente del Santuario a qualche minuto dal crollo della carreggiata a valle della Sp 12 all'altezza del Ristorante 32 avvenuto nel primo pomeriggio di ieri.

L'uomo infatti intorno all'ora di pranzo aveva posizionato tra le due corsie un cartello segnaletico sui lavori in corso che era presente a bordo strada.

"Abbiamo chiamato stamattina (ieri mattina. ndr) alle 10.30 perché una crepa c'era già e la strada era già in pendenza" spiega il savonese.

Poi c'è anche chi ha visto vedere crollare la strada in tempo reale. "C'erano state segnalazioni e siamo arrivati sul posto. Abbiamo notato le venature dell'asfalto e ci siamo messi in allerta - dice il capocantoniere di zona - ho sentito piano piano il rumore e poi ho visto la carreggiata scendere lentamente. È difficile da spiegare perché non succede tutti i giorni".