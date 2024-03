Altare, il gruppo italo-arabo Nuove Terme Vallechiara interessato alle aree ex Savam

Una nuova luce per le aree ex Savam? Il gruppo italo-arabo che prossimamente riaprirà sul territorio altarese lo stabilimento dell’acqua, Nuove Terme Vallechiara, ha redatto e formalizzato la richiesta per una manifestazione d'interesse per il riutilizzo dell'intero sito.

Tale proposta prevede un progetto di riqualificazione dell’area con l’obiettivo di promuovere il turismo e rendere Altare un punto di riferimento per il turismo legato al benessere.

Se la progettazione andasse in porto, si tratterebbe di una grande opportunità per il comune, non solo a livello turistico ma anche lavorativo, sociale e culturale, poiché rappresenterebbe l’inizio di una rinascita, un cambiamento di prospettiva ripristinando il decoro e progettando il futuro del territorio altarese.

L'amministrazione comunale, in contatto e collaborazione con il gruppo già da diverso tempo, si è messa a completa disposizione per la consulenza e per quanto concerne l’iter burocratico.

Nel frattempo stanno proseguendo i lavori per la messa in sicurezza del sito: "In questi giorni è stata montata una recinzione sulla parte adiacente a via Cesio per consentire, non appena quest’ultima verrà collaudata, il transito pedonale", spiegano dal comune.