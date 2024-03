Terme Vallechiara interessata all'ex Savam, la Scotti predica calma: "Sarebbe un miracolo piovuto dal cielo, ma non generiamo false illusioni"

La notizia della manifestazione d'interesse da parte del gruppo italo-arabo Nuove Terme Vallechiara per la riqualificazione delle aree ex Savam ha movimentato la scorsa settimana. Si tratta di una questione assai sensibile, tenuto conto della situazione in cui versa Altare dal 30 settembre 2022, con il paese diviso in due proprio a causa delle condizioni di degrado in cui si trova l'ex vetreria.

Sulla questione è intervenuta anche la consigliera comunale indipendente Rita Scotti, che però predica prudenza: "Siamo tutti d'accordo che se questa ipotesi risolutiva per la ex Savam diventasse realtà, sarebbe quel miracolo piovuto dal cielo che può cambiare il destino".

"Tuttavia, non sono assolutamente favorevole a questa impostazione quasi trionfalistica, che rischia di generare false illusioni nella cittadinanza, come è accaduto negli ultimi quindici anni con i numerosi articoli sull'imminente inizio dei lavori per la Città del Vetro, quando poi si è saputo che, formalmente, non era stato neppure presentato un progetto".

"Ad oggi esisterebbe solo una 'manifestazione d'interesse' dei proprietari delle Terme Vallechiara al curatore fallimentare per 'valutare' se ci possa essere un punto di convergenza economica per l'acquisto dell'area. È solo l'inizio di una trattativa che può andare a buon fine, come naufragare - prosegue - Nel caso ci possa essere questa convergenza, ci sarà tutto un iter per l'acquisto piuttosto lungo ed anche la progettazione che implica un inevitabile confronto con la Soprintendenza (conoscendo il suo modo di fare, porrà molti veti), quindi col rischio, tutt'altro che remoto, che l'interesse dei nuovi potenziali acquirenti venga meno".

"La strada è lunga ed in salita; suggerisco di lasciare da parte i facili entusiasmi per evitare altre delusioni, rimanendo speranzosi coi piedi per terra. Io cercherò di avere informazioni per tenerci aggiornati sulla realtà vera, perché quella artificiale serve solo a distrarre dal problema attuale".

"Sarebbe opportuno avere notizie certe sull'apertura di via XXV Aprile, ma su questo punto curiosamente non esistono comunicazioni dall'amministrazione comunale", conclude la Scotti.