Aree ex Savam di Altare, incontro tra il comune e una delegazione del gruppo italo-arabo Nuove Terme Vallechiara

Nella giornata di ieri, mercoledì 13 marzo, l’amministrazione comunale di Altare e gli uffici hanno convocato alcuni delegati del gruppo italo-arabo Nuove Terme Vallechiara che hanno manifestato al comune l'interesse nell'acquisizione del compendio ex Savam.

" Durante l'incontro si è discusso riguardo alle possibilità di sviluppo dell'area e la sua futura destinazione come centro propulsore di integrazione sociale e sviluppo economico per la comunità locale e quella immigrata ", spiegano dall'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Roberto Briano.

"Si tratta non solo di un'opportunità di rilancio dell'area ma anche per l'intero tessuto sociale, commerciale e artigianale della città", conclude l'amministrazione Briano. "Ringraziamo la società per la disponibilità dimostrata e ci auguriamo che si possa concretizzare quanto discusso durante l’incontro".