Calcio: il lancio del nuovo cartellino arancione e del body-cam nel gioco del calcio

Il cartellino arancione

Arriva una news sulle partite di calcio, ilche probabilmente l’arbitro sventolare à per quelle espulsioni a tempo. Questo serve per non far accadere che tutti i portieri non abbiano più in mano la palla durante i match. Una regola che vuole lanciare l’Ifab dedicato alla conflittualità à à contro protestanti delle partite. Infatti il capo degli arbitriPierluigi Collina, sarà a Glasgow, in Scozia, il giorno del 2 Marzo per il 138 ° meeting dove questa novità sembra apparsa piuttosto interessante. Al momento sicuramente deve essere ancora tutto sperimentato, l'espulsione a tempo così chiamato per il cartellino arancione verrà comunque ancora testato anche se altrici sono nei tornei dilettantistici inglesi. Se ami lo sport del ciclismo, puoi avere le news della Coppa città di Albenga qui.

Qual è il motivo per lanciare il cartellino arancione?

Questodunque, potrebbe essere una buona soluzione nelle partite di calcio per quei falli tattici e non solo per le proteste. In quel caso, nel momento in cui l'arbitro caccia fuori tale cartellino, il calciatore che viene espulso resta fuori dal campo da gioco per una tempistica di massimo 10 minuti. Inoltre questo cartellino arancione, ha la motivazione valida di agire soprattutto sulle proteste, come dicevamo prima, perché potrebbe essere utile ad evitare più che altro quelle aggressioni mirate sull’arbitro. Intanto sembra che il test che si andrà a sperimentare sul cartellino arancione, sarà indicato esclusivamente per il capitano della squadra che in certe situazioni che accadono potra' in seguito, rivolgersi al direttore di

Il body-cam

A parte il cartellino arancione, c'è anche il test dellache viene applicata direttamente sulla divisa degli arbitri. Infatti questa idea, serve per registrare, inoltre, tutte quelle proteste insulti e comportamenti sbagliati che possono accadere durante una partita di. Uno strumento che nello stesso tempo sarebbe anche un primo passo che apre le porte al futuro sportivo dove si possono anche vivere quelle emozioni del pre-partita più intense con delle inquadrature speciali. In pratica, la body-cam, raccontare è tutto tra stadio e schermo anche con più spettacolarizzazione, dato che la cam ha la possibilit agrave; di vedere direttamente immagini ingrazie all'Hd e l'Intelligenza artificiale.

Conclusione

Se andiamo a vedere tutto questo è utile, specie il cartellino arancione, perché la regola del calcio ammette ancora che il pallone nelle mani dei portieri è previsto per più di 6 secondi. Quindi ilnon solo valuterà i tempi per gli infortuni, ma sicuramente lancerà dei nuovi regolamenti senza intervenire sul Var. Per adesso nello sport del calcio si eseguono solo test ovviamente per velocizzare i tempi ma questa idea disi cerca di metterla in atto per il Mondiale 2026 in modo che il fuorigioco diventi del tutto automatico. Si sta studiando al momento, di valutare le seguenti: per il fallo di mano sul rigore, per la posizione del pallone nel dischetto e l’invasione dell’area di rigore.