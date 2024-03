Cercasi autista con patente CQC persone

L'azienda Fracchia Viaggi srl cerca n. 2 autisti da impegnare nell'immediato per servizio di trasporto in Costa Azzurra da aprile a ottobre 2024.

La presente proposta lavorativa è adatta sia per un profilo maschile e sia per un profilo femminile. Le attività lavorative sono varie servizio NCC, servizio trasporto per crociere, trasporti giornalieri e/o serali.

Requisiti: patente D CQC persone; proposta di lavoro full time o part-time.

La sede operativa si trova a Nizza.

Per informazioni e chiarimenti chiamare il numero 340-1012532

Inviare la propria candidatura a info@fracchiaviaggi.it.