La Milano-Sanremo a rischio? Il direttore Vegni: "Nulla di allarmante, stiamo monitorando la situazione"

"Stiamo monitorando la situazione in questo momento interfacciandoci con la polizia stradale e Anas e non c'è nulla di allarmante".

Ad affermarlo è Mauro Vegni, direttore dell'area ciclismo di RCS, organizzatori della Milano-Sanremo, in merito alla situazione della via Aurelia, chiusa per uno smottamento all'altezza del Malpasso, al confine tra i comuni di Finale Ligure e Noli.

"Non c'è nessuna preoccupazione in più rispetto a quando succedono situazioni di questo tipo", aggiunge il direttore Vegni.

I tecnici di Anas stanno lavorando per mettere in sicurezza la parete rocciosa. Stasera è previsto l'arrivo di una rete che verrà posizionata anche tramite la mobilitazione di un elicottero.