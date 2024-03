Via Aurelia chiusa, la Milano-Sanremo incombe ma non ci sono certezze sulla riapertura

La situazione sulla via Aurelia nella zona dei Malpasso continua a destare preoccupazione, con la macchina operativa impegnata nella messa in sicurezza della strada. Ieri, per motivi di sicurezza, la strada è stata nuovamente chiusa al traffico.

Durante la notte di sabato, una colata di terra e detriti ha invaso la carreggiata nel territorio di Noli, costringendo le autorità a interrompere il traffico. Gli effetti delle abbondanti precipitazioni delle ultime settimane si sono fatti sentire anche nel pomeriggio di ieri, questa volta nel comune di Finale. Un grosso masso, fortunatamente fermatosi prima di colpire la carreggiata e quindi senza causare feriti o danni, insieme a delle pietre si sono staccati dal costone vicino alla vecchia galleria ferroviaria.

I tempi stringono non solo per i pendolari, ma soprattutto per l'imminente passaggio della Milano-Sanremo, previsto per il 16 marzo prossimo. La situazione richiede un rapido intervento per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori lungo il percorso.

Anas sta facendo il possibile, ma al momento non ci sarebbe nessuna certezza per il passaggio della "Classicissima". Per mettere in sicurezza la parete rocciosa, i tecnici dovranno operare con un elicottero per sistemare una rete, la quale dovrebbe arrivare stasera.