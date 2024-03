Entro la notte di venerdì 15 marzo dovrebbe riaprire l'Aurelia al Malpasso

Una vera e propria corsa contro il tempo sospinta dalla "Classicissima di Primavera" corsa sulle due ruote, quella che i tecnici di Anas stanno portando avanti sulle pareti che sovrastano l'Aurelia tra i km 590,400 e 592,800 all'altezza del Malpasso, dopo che la strada è chiusa dal tardo pomeriggio dello scorso martedì 12 marzo a causa di una frana.

L'obbiettivo è, come detto, quello di velocizzare al massimo i tempi non solo per la viabilità ordinaria, ma anche per consentire il regolare svolgimento della Milano-Sanremo di ciclismo.

A seguito delle opportune verifiche tecniche dei rocciatori e dopo il disgaggio del quanto ritenuto ancora pericolante, gli elicotteri stanno posizionando le reti metalliche le quali verranno stese lungo il costone roccioso per prevenire la caduta di materiale sulla carreggiata.

Il personale di Anas è impegnato sul posto nelle verifiche tecniche e per consentire la riapertura entro la notte del 15 marzo.