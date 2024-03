Savona, all'ex hotel Riviera Suisse aprirà una filiale della Banca Alpi Marittime

La Banca Alpi Marittime approda a Savona: i cartelli sono apparsi al piano terra del prestigioso e storico edificio di piazza del Popolo che ospitava l'hotel Riviera Suisse. La filiale sarà nei locali sotto agli antichi portici, in una zona centrale della città.

Oggi la Banca opera su un ampio territorio attraverso la presenza di 23 filiali di cui due sedi distaccate a Torino e Loano, coprendo un’area complessiva di 165 Comuni di “competenza”: 126 in provincia di Cuneo, 22 in provincia di Torino e 17 in provincia di Savona.

Dal 2019 è entrata a far parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea continuando a mantenere la propria autonomia di banca locale, vicina al territorio e che rivolge la sua particolare attenzione ai soci della Banca che, all'8 marzo 2024, sono oltre 18.300.