Furti e truffe, i carabinieri incontrano i cittadini di Plodio

In un momento in cui la sicurezza pubblica è diventata una priorità per molte comunità, l'amministrazione comunale di Plodio ha deciso di prendere l'iniziativa organizzando un incontro con il comandante della stazione dei carabinieri di Carcare, Alessandro Carle.

L'obiettivo principale è quello di discutere e affrontare le problematiche legate ai furti e alle truffe, sensibilizzando la popolazione. L'incontro è previsto per domani, venerdì 15 marzo, alle ore 20.30 e si terrà presso i locali dell'Asd di Plodio, situati in località Piani.

Sarà un'opportunità importante per i cittadini di Plodio di incontrare direttamente il comandante Carle e porre loro domande, esprimere preoccupazioni e suggerimenti riguardo alla sicurezza nella loro comunità.