Celle, approvato progetto di fattibilità per il rifacimento della copertura della tombinatura del rio Ghiare

Un progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di rifacimento della copertura della tombinatura del rio Ghiare dalla foce sino alla Via Aurelia, con il ripristino delle finiture e degli arredi nel tratto di Via Boagno a Celle Ligure.

La giunta comunale lo ha approvato e il costo complessivo dell’intervento si attesta su un 1 milione di euro.

In caso di finanziamento dell’opera da parte della Regione (avevano redatto un Piano straordinario di 20 milioni di euro, spalmati sul 2024 e 2025, a valere sul Fondo strategico regionale, destinati alla difesa del suolo e alla sistemazione del reticolo idrografico e i Comuni interessati a ricevere il contributo, dovevano presentare richiesta entro fine febbraio) il Comune cofinanzierà l’intervento per una quota del 5%.

Allo stato attuale il tratto presenta diffuse criticità di tipo strutturale, come la presenza di travetti con fondo danneggiato e mancanze localizzate. Risulta inoltre che sono molteplici i travetti che risultano collassati a terra.

"Nel tempo - secondo il progetto di fattibilità - il fenomeno si accuirà sempre di più creando pesanti deficit di sostegno da parte delle porzioni di solaio private dei travetti di sostegno e la cui portata generale sarebbe affidata alla sola caldana collaborante, rilevata di ridotto spessore e pertanto inadeguata alla funzione. Le attuali criticità limitano notevolmente la portata del solaio di copertura della tombinatura, via via ridotta nel tempo sino alle attuali 12 tonnellate. Il rifacimento radicale del solaio consentirebbe il raggiungimento, invece, del limite di 40 tonnellate previsto dal Codice della Strada. Si segnala che le attuali criticità e limitazioni evidenziate non rendono possibile il raggiungimento con mezzi di soccorso pesanti dalla strada a mare (via Montegrappa, via Boagno e piazza del Popolo)".

Gli interventi previsti a progetto sono quindi finalizzati alla manutenzione straordinaria della copertura del tratto tombinato lungo via Boagno tramite la demolizione della soletta esistente in travetti prefabbricati e la successiva ricostruzione.

Le lavorazioni saranno precedute dallo smontaggio di tutte le finiture esistenti, come le pavimentazione in cubetti di porfido, i rivestimenti in pietra, le fioriere e i pali di illuminazione, con il successivo rimontaggio ad opere strutturali completate, con lo scopo di ripristinare lo stato dei luoghi esistenti.