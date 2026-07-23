Venerdì in A10 da bollino rosso: in direzione Savona pomeriggo con imponenti rallentamenti

Sarà un venerdì pomeriggio con alcuni disagi in autostrada per i pendolari.
Autostrade per l’Italia, infatti, ha diffuso i tempi di percorrenza previsti per domani, venerdì 24 luglio e si potrebbero registrare imponenti rallentamenti verso Savona in A10.
Il bollino rosso è presente tra le 13 e le 19 in direzione di Savona, arancione dalle 7 alle 13. In direzione Genova invece tempi di percorrenza superiori alla media dalle 16 alle 19.
Sulle altre autostrade liguri bollino arancione in A7 dalle 7 alle 16 e rosso dalle 16 alle 19 in direzione Genova.
Così come in A12 in direzione Serravalle e in A26 in direzione Genova Voltri.