Ondate di calore estremo in Liguria, quella iniziata il 19 giugno è la più lunga: 34 giorni

29 ondate di calore estremo registrate in Liguria dal 1961 e quella in corso, iniziata il 19 giugno, è la più lunga da quando Arpal ricostruisce la serie degli episodi in cui il caldo supera nettamente le soglie del clima locale.

Sono infatti 34 i giorni totali alla giornata di ieri, 22 luglio, con il record precedente, 30 giorni, che era stato raggiunto per ben due volte, nel luglio-agosto 2022 e nel luglio agosto 2024.

Non si tratta però dell’episodio più caldo. L’indicatore termico Regionale o ITR ha toccato finora 27,96 °C, contro i 30,03°C dell’agosto del 2023, il valore più alto mai registrato.

Per quanto il caldo si è mantenuto sopra soglia lungo l’intero episodio, l’ondata del 2026 è quindi terza, dietro il luglio-agosto 2022 e il luglio-agosto 2024.

Secondo il grafico di Arpal le tre ondate più severe e quattro delle cinque più lunghe si sono verificate tutte dal 2022 in poi.

Ogni bolla rappresenta un’ondata di calore estremo: un episodio in cui il caldo ha superato una soglia molto alta rispetto al clima ligure, il 97,5° percentile, cioè un valore raggiunto solo nel 2,5 per cento dei casi storici. È un criterio più selettivo di quelli usati comunemente per parlare di ondate di calore: gli episodi contati qui sono meno numerosi, ma tutti nettamente fuori norma.

Più la bolla è in alto, più l’episodio è stato intenso, cioè ha raggiunto un picco più elevato. Più la bolla è grande, più l’episodio è stato severo, cioè il caldo si è mantenuto sopra la soglia per gran parte della sua durata.

Il colore indica il periodo: grigio per gli episodi dal 1961 al 2010, bordeaux per quelli dal 2011 al 2025, arancione per il 2026.

Nei cinquant’anni tra il 1961 e il 2010 la Liguria ha vissuto 9 ondate di calore estremo, per un totale di 88 giorni.

Nei sedici anni successivi ne ha vissute 20, per 247 giorni complessivi: da meno di due giorni all’anno a più di quindici.

Cambia anche il periodo dell’anno. Fino al 2010 le ondate si concentravano tra luglio e agosto, con una sola eccezione a giugno, nel 2002. Negli ultimi due anni l’inizio si è spostato di nuovo a giugno: il 27 giugno nel 2025 e il 19 giugno nel 2026, la data più precoce della serie dopo quella del 2002.

Resta il confronto con l’agosto 2003, che per anni è stato il termine di paragone. Oggi quell’ondata è settima per intensità e sesta per severità:tutti e sei gli episodi più intensi della serie sono successivi al 2010.

I valori dell’ondata del 2026 sono aggiornati al 22 luglio 2026 e cresceranno finché l’episodio non sarà concluso.