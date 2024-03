Addio a Nonna Ines, stava per compiere 113 anni. Era la più anziana della Liguria

È mancata ieri, nella rsa dove abitava da tempo, Ines Sommovigo Mojoli, la nonnina della Liguria, che stava per compiere 113 anni. Era una delle donne più anziane d’Italia, al punto da essere inserita in un progetto di studi sul fenomeno dei grandi centenari, capaci di sfidare il tempo, l’invecchiamento e le leggi della natura.

Il funerale sarà celebrato domani, martedì 19 marzo, alle ore 15 a Canaletto, il quartiere di La Spezia dove Ines era sempre vissuta.

La storia di Ines si intreccia con quella della sua città e dell’Italia. Il suocero, Angelo Majoli, fu il fondatore del Palio del Golfo, colui che ha dato una forma alla gara che entusiasma gli spezzini. Il marito Lorenzo, prima di diventare un mitilicoltore storico in città, era un sommergibilista della Marina, che in tempo di guerra si trasferì con tutta la famiglia a Ostia. Anni bui per tutti.

Storie che però Ines ha già consegnato alla memoria dei figli. Come quella della famiglia ebrea romana ospitata nella cantina di casa Majoli e salvata così dalla deportazione, o del cognato, comandante partigiano ferito e anch’egli tenuto nascosto, al sicuro dai rastrellamenti nazifascisti, dopo il ritorno alla Spezia. Poi la vita nel golfo, le piccole lotte di tutti i giorni, la famiglia che ora conta nipoti e bisnipoti. Tutti uniti nell’abbraccio.

Ines Sommovigo era nata il 6 novembre 1911 a La Spezia. Durante la pandemia di Coronavirus, la nonnina ha imparato a usare il tablet per fare videochiamate con i parenti. Qualche tempo dopo il suo compleanno numero 109, la donna contrasse il Covid. Si era ripresa con successo, ed era diventata una delle più anziane sopravvissute alla malattia.