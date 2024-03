Inspire Leadership 2024: la nuova Leadership tra intelligenza artificiale e umanità

Siete pronti a intraprendere un viaggio che trasformerà profondamente la vostra visione del mondo imprenditoriale? Il 22 e 23 marzo, presso l'UnaHotel di Pero, vicino Milano, si terrà l'attesissima nuova edizione di Inspire Leadership 2024. Un evento unico, creato e organizzato da Rocket Sharing Company spa, in grado di segnare un punto di svolta per imprenditori e imprenditrici desiderosi di scoprire nuovi orizzonti e imparare dai leader di vari settori trasformando le proprie ambizioni in realtà tangibili.

Rocket Sharing Company spa, azienda quotata alla Borsa di Milano da oltre due anni, è riconosciuta per la sua piattaforma tecnologica all'avanguardia, in grado di fornire supporto e strumenti cruciali alle imprese. Fondata dal visionario Luigi Maisto, insieme ai co-fondatori Daniele Viganò e Alberto Ferlin, l’Azienda ha l’obiettivo di ridefinire le strategie imprenditoriali attraverso l'innovazione e la condivisione di conoscenze.

"Inspire Leadership non è solamente un evento di formazione, rappresenta un'opportunità unica per i partecipanti di immergersi in un'atmosfera ricca di ispirazione e conoscenza”, afferma Daniele Viganò, imprenditore e co-fondatore di Rocket Sharing Company. "Siamo onorati di guidare questo movimento verso l'eccellenza imprenditoriale, focalizzando l'attenzione sull'Intelligenza Artificiale e sulla Leadership, temi fondamentali per navigare con successo le sfide del nostro tempo” continua Luigi Maisto.

L'edizione di quest'anno di Inspire Leadership pone l'accento su temi di cruciale importanza, come l'identificazione e lo sviluppo dei talenti, in un'era caratterizzata da sfide senza precedenti. Tra i relatori illustri, avremo il piacere di ascoltare Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e Cantine Fontanafredda, Tonino Lamborghini, icona dell'innovazione e dello stile italiano nel mondo, e Marco Landi, ex chairman di Apple, menti illuminate che condivideranno le loro esperienze e visioni, fornendo spunti preziosi e motivazionali ai tanti presenti.

L'evento sarà condotto dalla talentuosa Vanessa Grey, nota speaker di RTL 102,5 e artista, affiancata da Daniele Viganò, autore tra gli altri del libro di successo "7 Chiavi per Aprire Tutte le Porte". Questo duo dinamico guiderà i partecipanti attraverso un viaggio arricchente, intervallato da discorsi stimolanti, workshop interattivi, esibizioni musicali e momenti emotivamente coinvolgenti, promettendo un'esperienza indimenticabile.



"Siamo entusiasti di accogliere centinaia di partecipanti da tutta Italia, insieme a rappresentanti di prestigiose aziende, per un evento che segnerà un momento significativo nella loro crescita personale e professionale”, ha aggiunto Viganò. "Lavoriamo con dedizione e passione per rendere Inspire Leadership un'esperienza che possa realmente fare la differenza nella vita dei partecipanti”.

Inspire Leadership 2024 è più di un evento, è una chiamata all'azione per tutti coloro che desiderano lasciare un'impronta duratura nel mondo imprenditoriale, scoprendo e sviluppando le proprie capacità di leadership in un contesto in rapida evoluzione. Sarà un’avventura trasformativa in grado di cambiare il modo di vedere il mondo degli affari e oltre.

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di far parte di questa straordinaria esperienza di apprendimento e crescita. Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento press@rocketcompany.it.