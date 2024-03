Bretella autostradale tra Liguria e Piemonte, Calice dice no al tratto in riviera: "Tuteliamo il territorio e le valli"

La motivazione guarda al contenuto del testo proposto che, secondo l'Amministrazione calicese, in realtà va al di là del semplice tratto a cavallo tra le due regioni. "Pur non avendo particolari critiche od obiezioni particolari da muovere nei confronti della realizzazione di tale tratta - spiega il sindaco Comi - non si è potuto fare a meno di notare che nel documento che si sarebbe dovuto approvare veniva espressamente fatto riferimento a quell’opera come propedeutica al proseguimento verso la costa dell’ itinerario".

Insomma, un rilievo simile a quello mosso nelle scorse settimane dal parlamentino di Finale Ligure, che aveva scelto di modificare il testo presentato esplicitando la propria contrarietà alla prosecuzione verso Albenga della nuova ipotetica autostrada. E in similitudine anche a quanto accaduto a Orco Feglino, piccolo centro dell'entroterra finalese, dove la posizione contraria dell'Amministrazione Barelli all'ipotesi in particolare di un tratto che termini proprio a ridosso del Paese è nota da tempo.