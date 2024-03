Alassio, conflitto d’interessi per le proroghe ai bagni marini di due amministratori, ma la delibera è di carattere generale

Guerra delle spiagge in atto ad Alassio. Adiconsum e il Coordinamento nazionale mare libero impugnano alcune proroghe alle concessioni di bagni marini in scadenza: nel mirino quelle di due amministratori alassini perché “incompatibili”. Sono il vicesindaco Angelo Galtieri e l’assessore Rocco Invernizzi.

Secondo Adiconsum, due delle concessioni prorogate sarebbe infatti riconducibili a loro o alle loro famiglie e per questo Galtieri e Invernizzi, in giunta o in consiglio, non avrebbero dovuto partecipare al voto sulla questione.

Ma le cose sembra stiano diversamente. Galtieri gestisce i bagni San Francesco, come semplice affittuario, a beneficio dei clienti dell’hotel Aida, di proprietà della famiglia, ma la titolarità della concessione è da attribuirsi alle Suore Francescane missionarie d’Egitto. I bagni Marcella, invece, sono intestati alla sorella di Invernizzi e non a lui, anche se in casi di incompatibilità bisogna risalire fino al settimo grado di parentela.