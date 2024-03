Savona, nuove panchine contro la violenza sulle donne e per ricordare i caduti sul lavoro

E' stata portata in giunta dall'assessore a Partecipazione e decentramento Gabriella Branca la pratica che prevede l'installazione di nuove panchine e targhe contro la violenza sulle donne e per ricordare i morti sul lavoro.

Una prima panchina rossa è quella che verrà installata dal Comitato Organizzatore “Festa del Mare – Burgu de Furnaxi”, a commemorazione delle vittime di femminicidio. La panchina sarà messa ai “giardini Isola della Gioventù” in corso Vittorio Veneto.

Un'altra panchina tematica, sempre rossa, sarà quella proposta dall'Associazione “Amici del San Giacomo” Odv, a commemorazione delle vittime di femminicidio, che avrà una targhetta con con riportato il testo “Se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522” e logo con indirizzo web dell'Associazione “Amici del San Giacomo”. Questa panchina sarà ai giardini del Belvedere del San Giacomo.

Il club Lions Club Savona Host installerà invece due panchine. La prima, rossa, per commemorare le vittime di femminicidi ed una seconda bianca per la commemorazione dei caduti del lavoro. La collocazione di queste due panchine è prevista dal portone di ingresso del Liceo Classico – area di circolazione via Untoria.