Savona, accordo sull'operazione dei cantieri Solimano: due palazzi di sei piani e parco verde aperto sulla spiaggia

Un progetto e volumetrie riviste in più occasioni nel corso degli ultimi 15 anni. Oggi Comune e proprietà, l'imprenditore Franco Fresia e l'architetto Gianluca Peluffo, hanno presentato l'accordo sulla riqualificazione dei cantieri Solimano. Saranno due palazzi di sei piani, per 12.000 metri cubi complessivi. All'impresa spetterà, come oneri di urbanizzazione, la messa in sicurezza dei due rii che delimitano la proprietà, il Molinero e il Quattro stagioni (la cui progettazione è già stata approvata), e la parte di passeggiata sul are di competenza. Il Comune ha chiesto spazi pubblici a verde, un parco di 8.000 metri quadrati che si affaccerà sulla spiaggia e in linea di continuità con il parco di Villa Zanelli. "Per noi questo è un risultato molto importante – ha detto il sindaco Marco Russo – e frutto di un confronto produttivo con la proprietà. Questo intervento ci consente una riqualificazione ulteriore del Ponente cittadino, ti togliere i cantieri segno di degrado e di riqualificarli in modo significativo, in accordo con la proprietà che ha seguito il nostro spirito e che ringrazio".

Per dare più spazio all'area verde si è deciso di realizzare due palazzi, invece dei quattro previsti, sviluppandoli in altezza. Saranno di sei piani, con il piano terra in parte riservato all'Università per gli spazi dedicati agli sport del mare e con una parte che sarà dedicata a ristorazione. Una variazione che non richiede variante al Puc ma un passaggio in consiglio comunale. "Ci sarà il passaggio in consiglio – ha spiegato l'assessore Ilaria Becco – perchè non si modificano i parametri essenziali previsti dal Puc. Ci sarà la presentazione del Puo che sarà il più possibile dettagliato".