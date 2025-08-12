La Vada Sabatia non è più in vendita, estinta l'asta: accordo tra il creditore e il debitore

Il complesso della Vada Sabatia in via Italia a Vado Ligure non è più in vendita per la cifra "monstre" di 22 milioni e 180mila euro.

Il Tribunale di Savona lo aveva messo in vendita e lo scorso 31 luglio doveva tenersi l'asta con un'offerta minima di 16 milioni 635mila euro però la stessa è stata ritenuta estinta per un intervenuto accordo tra il creditore e il debitore.

Lo scorso 10 giugno era stata pubblicata su Astalegale.net e persino su Immobiliare.it.

La struttura della superficie commerciale di 18.146,50 mq, destinata da 20 anni a residenza sanitaria assistita/casa di cura, si sviluppa su 5 livelli oltre al piano interrato e presenta una capacità ricettiva complessiva di 340 posti letto.

Il compendio è in affitto alla società Codess fino al 30 aprile 2037 con il contratto che era stato stipulato nel 2013 e rinnovato nel 2025 per 12 anni.