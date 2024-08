80 anni fa il bombardamento alla Strà, una targa per non dimenticare le 41 vittime (FOTO)

Una targa per non dimenticare le 41 vittime del terribile bombardamento del 12 agosto 1944 alla Strà. È stata svelata ieri e verrà posizionata a breve nei giardini nella pista polifunzionale della società di Legino in via Chiabrera.

80 anni fa una fortezza volante degli Alleati che probabilmente intendeva distruggere i depositi petroliferi che si trovavano lungo la costa e sulle colline del quartiere leginesi, in dieci minuti sganciò migliaia di bombe sulla zona della Rocca in via alla Strà provocando 41 morti. Vennero sterminate intere famiglie di contadini che si erano nascoste nel rifugio aereo e che abitavano nella zona. Fra queste molti bambini e donne.

Prima dell'inaugurazione sono intervenuti un sopravvissuto a quei tragici fatti, il presidente del consiglio comunale Franco Lirosi e il presidente dell'Aned Savona-Imperia Simone Falco. Successivamente Don Angelo Magnano ha benedetto la targa.

Domenica scorsa nella chiesa dei Due Leoni alla Rocca si è tenuta la messa in memoria delle vittime officiata da Don Lorini e in seguito al cippo nella zona della Conca Verde è stata depositata una corona commemorativa.

Negli anni sono nati il Comitato Vittime della Strà e il circolo Vittime della Strà che ha sede nell'sms della Rocca.

Le vittime del 12 agosto 1944:Astigiano Angiolino anni 32; Bazzano Maria a. 96; Berruti Angela a. 68; Bosano Anna a. 24; Bosano Ernesto a. 21; Bosano Maria a. 30; Bosano Stefano a. 13; Bosano Vincenza a. 34; Bosano Vincenzo a. 61; Bruzzone Paolina a. 18; Bruzzone Pellegro a. 34; Bruzzone Teresa a. 53; Dagnino Iolanda a. 21; Dagnino Piera a. 14; Delfino Giovanna a. 5; Delfino Giuseppe a. 53; Donato Giovanna a. 21; Donato Elena a. 19; Donato Giuseppe a. 65; Donato Lorenzo a. 35; Donato Margherita a. 29; Donato Maria a. 9; Donato Tilde a. 38; Duce Brigida a. 44; Ferrero Ignazio a. 29; Novaro Antonietta a. 34; Ravera Anna a. 50; Ravera Antonio a. 47; Ravera Ermanno a. 3; Ravera Odilia a. 11; Ravera Stefano a. 23; Sambarino Andreina a. 21; Sambarino Lina a. 32; Sambarino Matilde a. 20; Sambarino Nicolo a. 28; Sciandro Giuseppina a. 36; Valdora Angela a. 7; Valdora Bernardino a. 14; Valdora Giovanni a. 15; Valdora Giuseppina a. 4; Vallarino Margherita a. 59.