Vado, non si sblocca la vertenza Sanac: pubblicata la sesta manifestazione d'interesse

Un nuovo ulteriore invito, l'ennesimo. a manifestare interesse all’acquisto dei complessi aziendali di Sanac.

I commissari straordinari dell'azienda che produce refrattari negli stabilimenti di Vado Ligure, Massa, Grogastu e Gattinara, lo scorso 1 agosto ne hanno pubblicata una dopo che per la quinta volta nessuna azienda aveva presentato interesse, a parte l'interessamento nel gennaio 2024 del gruppo Afv Beltrame che però poi si era tirato indietro dalla corsa per l'acquisizione del gruppo.

Il gruppo siderurgico del bresciano fra i leader in Italia aveva presentato una manifestazione d'interesse per l'acquisizione con la busta che era stata aperta lo scorso fine gennaio.

Però lo scorso mese di aprile era giunta un'ulteriore doccia fredda per i lavoratori, la cui situazione di precarietà è in ballo da anni. I Commissari Straordinari Alessandro Danovi, Daniela Savi e Francesco di Ciommo, nominati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 29 febbraio 2024, quindi hanno deciso di procedere (dopo l'ennesimo tentativo di maggio senza riscontri) a una nuova preliminare valutazione dei soggetti allo stato interessati all’acquisto dei complessi aziendali di Sanac invitando chiunque sia interessato alla società a presentare le manifestazioni di interesse.

"Possono manifestare interesse a partecipare imprese in forma di società di capitali (ritenute tali in base alla legge dello Stato di appartenenza) di qualsiasi nazionalità, sia singolarmente sia congiuntamente ad altre società di capitali (“Cordata”), che siano in grado di garantire la continuità produttiva dei complessi aziendali oggetto della Procedura, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali. Ai soggetti ammessi sarà comunque consentito, nel corso della Procedura, costituire e/o modificare Cordate – anche unendosi a soggetti che non abbiano manifestato interesse ai sensi del presente invito – secondo termini e modalità che saranno successivamente comunicati nelle ulteriori fasi della Procedura" viene spiegato nell'invito dei commissari.

Le manifestazioni a partecipare alla procedura dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 settembre.

La procedura si articolerà nell'analisi delle manifestazioni d’interesse pervenute entro il termine indicato da parte dei commissari e selezione delle controparti da ammettere alle successive fasi, con gli stessi che si riservano espressamente la facoltà, previo ottenimento di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di ammettere alle successive fasi della procedura e/o a formulare offerte vincolanti anche soggetti che non abbiano inizialmente manifestato interesse (o, comunque, non abbiano presentato la propria manifestazione di interesse nei termini previsti dall'invito; l'ammissione dei soggetti selezionati alla fase di due diligence, previa sottoscrizione dei necessari accordi di riservatezza; l'invio ai soggetti che siano stati ammessi alla fase di due diligence di una lettera di procedura che regolamenterà la durata della fase di due diligence, i termini e le modalità per la presentazione di offerte d’acquisto vincolanti e le modalità per l’espletamento di una o più fasi di rilancio cui potranno essere invitati tutti o parte degli offerenti; aggiudicazione della procedura sulla base della migliore offerta vincolante ricevuta e sottoscrizione della documentazione contrattuale di vendita.

Per cinque volte i bandi di gara sono andati deserti e nel maggio 2024 gli amministratori straordinari, avevano pubblicato la manifestazione d'interesse, per provare nuovamente a vendere la società attiva nel settore dell'estrazione, la produzione e commercializzazione di materie prime e materiali refrattari.

I Commissari quindi avevano proceduto ad nuova preliminare valutazione dei soggetti allo stato interessati all’acquisto dei complessi aziendali di Sanac e avevano invitato chiunque fosse stato interessato all’acquisto dei complessi aziendali che fanno capo alla società a presentarsi.

Dopo l'interesse del gruppo Beltrame a cui non c'era stato un seguito, a luglio di nuovo un nulla di fatto.