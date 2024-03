Anche Ceriale spegne le luci per l'Earth Hour '24, l'iniziativa lanciata dal WWF

Anche quest'anno Ceriale conferma la sua vocazione alla sostenibilità ambientale aderendo alla Earth Hour (Ora della Terra), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. “È la dimostrazione che insieme si può fare una grande differenza”, il messaggio lanciato dall’associazione impegnata nella tutela del nostro eco-sistema.

Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande ola di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo, per manifestare insieme contro i cambiamenti climatici.