Auto d'epoca, tutto pronto per il terzo raduno "Città di Loano"

Auto ventennali e oltre pronte a mettersi in bella mostra nei primi giorni di primavera. Domenica 24 marzo torna il raduno “Città di Loano” che quest’anno spegne tre candeline. La manifestazione, patrocinata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, è stata organizzata dalla Croce Rossa di Loano e dalla Caffetteria Gavioli di via Aurelia 173 con la collaborazione del club “Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga”.

Il programma della mattinata prevede alle 8 l’apertura del raduno presso il parcheggio di via Manzoni; dalle 8.30 alle 10.45 le procedure di iscrizione e la consegna dei gadget e del buono colazione presso la Caffetteria Gavioli; alle 11 inizierà il giro che terminerà alle 12 con l’arrivo in passeggiata presso parcheggio privato. Alle 12.30 pranzo presso i ristoranti convenzionati.

Alle 15 in corso Roma (con ingresso su piazza Rocca) avverrà la premiazione dell’auto giunta da più lontano, di quella più vecchia, dell’equipaggio più giovane e dell’equipaggio più vecchio. Parteciperanno “La compagnia dei 4 saggi” e la Cri di Loano.

Le iscrizioni si concluderanno al raggiungimento del numero stabilito di 100 auto. La quota di iscrizione è di 20 euro (comprensiva di pranzo con menu alla carta presso i ristoranti convenzionati, con prenotazione a cura dei singoli partecipanti). Per informazioni è possibile contattare il numero 349.73.79.445 o inviare una mail a radunocittadiloano@gmail.com. Il raduno verrà svolto con qualsiasi condizione meteo. I proventi delle quote di iscrizione verranno utilizzati per la creazione del “Polo del Soccorso” promosso dal comitato di Loano della Croce Rossa Italiana.