Un altro weekend di traffico e code, Pasa : "Sulle infrastrutture politica immobile da troppo tempo"

Anche questo weekend sulle strade autostrade code e traffico a rilento. Una situazione che diventerà sempre più critica, con l'arrivo della bella stagione dei flussi turistici di primavera ed estate.

"La Regione Liguria e il Ministero delle infrastrutture - interviene il segretario della Camera del Lavoro di Savona Andrea Pasa - diano risposte serie alla provincia di Savona, ai cittadini, ai lavoratori , agli studenti e alle imprese. Questo pomeriggio altro pomeriggio di code e di strade e autostrade bloccate da e per la Riviera di Ponente e verso Torino con il tratto Savona -Altare completamente bloccato che continua a non avere la corsia d'emergenza".

Pasa punta il dito contro la politica, sia regionale sia nazionale, che sulle infrastrutture savonesi "è immobile da troppo tempo mentre nel resto della Regione gli investimenti e i cantieri vanno avanti".

"Aurelia Bis , il potenziamento delle reti ferroviarie Savona - Torino e Savona- Alessandria - prosegue Pasa - e di ponente, la Carcare-Predosa e il ripristino delle Funivie insieme alla messa in sicurezza del tratto autostradale Savona-Altare non sono più rinviabili né va del diritto alla mobilità di migliaia di cittadini, il diritto alla salute, sicurezza, dello studio e del lavoro".

"Non servono più passerelle politiche e impegni disattesi- conclude il segretario della Camera del Lavoro - servono risposte concrete e serve una volta per tutte fare ripartite i cantieri in itinere e definire i progetti per le infrastrutture strategiche. Servono scelte politiche in cui anche la Provincia di Savona deve essere parte integrante e non lasciata al proprio destino. Per questo c'è sempre più necessità di una Politica locale autorevole e una Provincia che prenda risposte e non "pacche sulla spalla" .