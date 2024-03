Celle, intervento del soccorso alpino in località Sanda per soccorrere un'escursionista infortunata

Brutta esperienza, oggi, per una escursionista sulle alture di Celle Ligure. La donna stava facendo un'escursione in una zona boschiva, nella località di Sanda, quando si è infortunata procurandosi una distorsione ad una caviglia e non riusciva più a proseguire da sola.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino e speleologico Liguria con i Vigili del fuoco e la pubblica assistenza locale. Una volta raggiunta, la donna classe 1963 residente ad Albissola è stata medicata dal sanitario del Soccorso alpino, stabilizzata e portata in barella sulla piazza di Sanda.

Da qui + stata poi trasportata all'ospedale San Paolo di Savona.