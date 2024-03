Il viceministro Rixi a Savona, Filt Cgil: "Attendiamo di sapere cosa si è detto circa Funivie"

C'è una punta di ironia che cela (nemmeno troppo) l'amarezza per un percorso nel ripristino dell'impianto su fune tra il porto savonese e il retroporto valbormidese dei parchi di Cairo ancora in attesa di novità da mesi ormai, con l'infrastruttura per ora sempre ferma da diversi anni, nelle parole del segretario di Filt Cgil Savona, Simone Turcotto, che ha commentato così l'incontro in mattinata tra i vertici istituzionali del territorio sul cantiere dell'Aurelia bis.