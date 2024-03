Anziano investito a Vado, il nipote lancia un appello per cercare testimoni

Un appello per sapere se qualche testimone ha assistito all'investimento. A lanciarlo il nipote di un anziano che lo scorso sabato, poco prima delle 19.20, è stato investito da un auto tra via Ferraris e via XXV Aprile a Vado Ligure.



La macchina che ha colpito l'uomo si è fermata per prestare i soccorsi però sui social è stato chiesto un aiuto per capire l'esatta dinamica del fatto. Sull'incrocio comunque sarebbero presenti le telecamere



Sul posto per soccorrere l'80enne è intervenuto l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa di Quiliano che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.



"Ringraziamo tutti coloro che si sono immediatamente prestati per i primi soccorsi e aver tempestivamente attivato la macchina sanitaria. Se saremo fortunati certamente sarà un periodo lungo e difficile: per questo chiediamo il vostro aiuto" scrive il nipote.