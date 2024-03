Finale, sorpresi mentre imbrattavano il muro esterno dell'ex stabilimento Piaggio: due ragazzi sanzionati dalla polizia locale

Nell'ambito dei servizi di sicurezza urbana quotidiani, la polizia locale di Finale Ligure ha individuato due giovani intenti ad imbrattare il muro esterno dell'ex stabilimento Piaggio lungo la via Aurelia.

I ragazzi sono stati intercettati dagli agenti e successivamente condotti presso il Comando di via Ghiglieri per l'identificazione. Una volta accertata la minore età dei soggetti coinvolti, sono stati contattati i familiari per il loro rientro e notificati loro le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana in caso di danneggiamento di beni di proprietà privata.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, è stata avviata la procedura di sequestro dell'attrezzatura rinvenuta in possesso dei giovani, utilizzata per compiere l'atto vandalico. Tra gli oggetti sequestrati figurano pennelli, rulli e bidoni di vernice.

La polizia locale di Finale Ligure svolge con regolare frequenza controlli nelle aree interne e perimetrali dell'ex stabilimento Piaggio, dove in passato si sono verificati episodi di degrado e spaccio di sostanze stupefacenti.

Recentemente, durante i pattugliamenti, altri tre minorenni sono stati trovati all'interno del perimetro della fabbrica. Anche in questo caso, gli agenti li hanno prontamente recuperati e riaffidati alle loro famiglie.