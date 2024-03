Il vescovo di Albenga Borghetti compie 70 anni, Podio: "Instancabile guida spirituale sempre al servizio della comunità"

"Mi unisco a tutta la comunità albenganese per festeggiare il 70esimo compleanno di Sua Eccellenza, il vescovo Guglielmo Borghetti, che negli ultimi 9 anni ha guidato con dedizione la diocesi di Albenga-Imperia". Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio.

"Questo anniversario, che coincide anche con l’ingresso nella diocesi di Sua Eccellenza il 25 marzo 2015, non rappresenta solo un importante traguardo nella sua vita, ma anche un'occasione per riflettere sul suo impegno instancabile e sulla sua figura, che ha arricchito la nostra comunità. In un momento storico delicato come quello attuale, caratterizzato da sfide geopolitiche ed economiche globali con conseguenze anche a livello locale, il vescovo Borghetti ha saputo trasformare il suo servizio devoto e la sua guida ispiratrice in un veicolo capace di diffondere valori fondamentali di solidarietà e comprensione nel cuore stesso della nostra comunità cittadina".

"Desidero esprimere tutta la mia gratitudine per questo suo impegno, auspicando che questo nuovo anno possa essere per lui un anno ricco di pace e felicità", conclude Podio.