Ex fornace Perseghini ad Albenga, nuova convenzione con la proprietà: a breve ripartiranno i lavori

Riprende il percorso per la completa rivalutazione dell’ex Fornace Perseghini, ad Albenga. Stilata la nuova convenzione con la proprietà, infatti, presto ripartiranno gli interventi sul complesso immobiliare e quelli, a scomputo di oneri, attraverso i quali i residenti della frazione, e non solo, potranno beneficiare di nuovi spazi e servizi.

Si tratta, in sintesi, di un intervento di riqualificazione urbana in un borgo medievale circondato da aree verdi che segue l'acquisto, tramite asta lo scorso 4 marzo 2022 e successivo trasferimento il giugno dello stesso anno, da parte della società Antica Fornace. Nel futuro il complesso dovrebbe diventare "un polo di comfort e divertimento in grado di generare un indotto a tutto vantaggio della frazione di Lusignano", spiegano dalla stessa società che vede coinvolto l'immobiliarista Claudio Bonadei.

"La sua realizzazione, già avviata - aggiungono da Antica Fornace - permette all’ottocentesca fornace di rinascere nel rispetto dei canoni conservativi dettati da un piano di sviluppo urbanistico sostenibile, offrendo in più un'opportunità di rilancio e nuova vita al piccolo borgo. Riqualificando il territorio diamo l’opportunità ai residenti di ottenere indotto da turismo e attività commerciali, e a chi acquisterà un immobile qui di godere di un incremento del valore della propria casa".

Al momento, la nuova proprietà ha provveduto alla verifica dello stato degli appartamenti già presenti, che hanno una storia piuttosto travagliata e condizioni che erano tutte da scoprire. Area, appartamenti e persino il vecchio forno sono stati più e più volte ripuliti, il progetto è stato rimesso in pista dagli architetti Valter Cattaneo e Mario Wilcke e sono stati verificati i calcestruzzi dall'ingegnere Mario Viassolo dello Studio Dot, tanto da arrivare a poter dire, finalmente, che il nuovo permesso di costruire è in procinto di arrivare.

"Questo nuovo inizio segna finalmente un cambiamento positivo per Lusignano - afferma il consigliere delegato alla frazione, Raiko Radiuk -. L'obiettivo di questa rinnovata fase di lavori non è solo quello di completare il progetto a lungo atteso, ma anche di riconciliare gli abitanti con uno spazio che per troppo tempo è stato fonte di delusioni e promesse non mantenute. È fondamentale ascoltare i cittadini per costruire un futuro che rifletta le reali necessità del borgo. In questi anni ho sempre sorvegliato e aiutato in qualsiasi modo per evitare che solo un giorno fosse sprecato".

L’intento è quindi quello "di arrivare a un approccio più sostenibile e inclusivo, con la creazione di spazi verdi, aree gioco per i bambini, parcheggi e zone pedonali che favoriscano la socializzazione e il benessere dei cittadini - continua il consigliere - Questi spazi sono pensati per essere fruibili da tutti, in linea con una visione di riqualificazione urbana che metta al centro la qualità della vita dell’antico borgo di Lusignano".

"L’impegno di questi anni si è concretizzato con la trasparenza nella gestione del cantiere e negli aggiornamenti sui progressi delle annose questioni e per porre oggi un altro importante mattone per poter riprendere i lavori. Ringrazio l’impegno della società e dei tecnici del Comune per essere riusciti a dirimere la matassa e poter oggi dare il via libera ai lavori" aggiunge Radiuk.

L’assessore Silvia Pelosi sottolinea: "Siamo sempre vicini agli imprenditori che vogliono riqualificare zone della città con criteri estetici che rispettino l’ambiente circostante rendendo sempre più bella Albenga. Gli imprenditori che investono nella città sono il motore che muove l’economia e che rende la città sempre più attrattiva".

"Dopo tanti anni e numerose vicissitudini, si può dire sbloccata definitivamente la situazione legata al cantiere dell'ex Fornace Perseghini, una delle situazioni urbanistiche che siamo riusciti a sbloccare grazie alla preziosa collaborazione degli uffici - afferma invece il sindaco Riccardo Tomatis - L'impresa si è resa subito operativa e noi disponibili per favorire le procedure necessarie alla ripartenza di un investimento che porterà a realizzazione di un complesso immobiliare di alto valore, sia dal punto di vista architetturale che dal punto di vista funzionale a favore, in primis, dei residenti della frazione".

"Il completamento dell'opera - ribadisce Tomatis - prevede opere di urbanizzazione che consisteranno la realizzazione di parcheggi pubblici e aree verdi attrezzate per i bambini a beneficio di tutti i cittadini e, in particolare, la realizzazione di una passerella pedonale per l’attraversamento del rio Carpaneto (ricordiamo che la messa in sicurezza idraulica del rio è già stata realizzata). Si tratta di interventi privati importanti sia per rivalutare intere zone della città che per eliminare situazioni potenzialmente a rischio" chiosa il primo cittadino.