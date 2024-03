Frana del Santuario e navette, si valutano il potenziamento delle corse e due parcheggi d'interscambio

Mentre prosegue il servizio navetta svolto da parte di Tpl Linea a monte e a valle della frana che ha riguardato la Sp12 al Santuario di Savona, per garantire un costante collegamento con la vittà agli abitanti della zona, si pensa a come migliorare il servizio anche oltre questa fase sperimentale che si concluderà il 29 marzo.

Il costante contatto tra l'azienda del trasporto pubblico TPL Linea e le istituzioni interessate, ossia Provincia e Comune di Savona, in merito all’andamento del servizio potrebbe portare modifiche e integrazioni a seconda delle esigenze dell’utenza.

E’ in corso di valutazione, infatti, la possibilità di utilizzo di due parcheggi di interscambio serviti dalle fermate di TPL Linea con gli orari di passaggio della navetta. Inoltre, in relazione alle analisi di movimentazione, non si esclude anche un possibile potenziamento delle corse.

Ad ora sono 18 quelle giornaliere aggiuntive del servizio navetta a monte della frana: nove in andata e nove in ritorno. A valle il trasporto pubblico locale segue la linea ordinaria, ovvero dalla stazione FF.SS. di Savona fino al civico 52/B di via Cimavalle, per un totale di nove corse in andata e altrettante per il tragitto di ritorno.

Tra le criticità emerse a livello viario, inoltre, vi sono quelle degli spazi di manovra per i mezzi dell’azienda di trasporto savonese, dovuto ai parcheggi delle auto. Per questo l'azienda stessa invita alla collaborazione per garantire il passaggio dei bus e quindi ottimizzare il servizio di collegamento.