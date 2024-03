Lupo vicino alle case nella zona di Sassello, la Regione: "Non è confidente né problematico"

“L’esemplare è lo stesso recuperato il 24 gennaio scorso nei pressi dell’ospedale ‘Pastorino’ di Genova - ha risposto in merito l’assessore regionale con delega a Entroterra, Caccia e Biodiversità, Alessandro Piana - dopo i controlli sanitari era stato liberato in una zona extraurbana vicino al luogo della cattura, ed era stato munito di radiocollare satellitare per seguirne gli spostamenti. Le osservazioni successive hanno rivelato che l’animale era in transito in quella zona e, in pochi giorni, è riuscito a superare la barriera del torrente Polcevera raggiungendo il territorio di Sassello, zona nella quale si aggira da circa un mese. L’animale non ha presentato comportamenti confidenti e, stando alle dichiarazioni dei veterinari, il lupo non è considerato né confidente, né problematico. Si tratta di un esemplare giovane, presumibilmente disperso dal gruppo”.