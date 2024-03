Savona, nella chiesa di Santa Rita la "Comunità dei Russi Liberi" ricorda Navalny a 40 giorni dalla morte

Alle 17,20 di questo pomeriggio, martedì 26 marzo, la "Comunità dei russi liberi" della provincia di Savona si ritrova nella Chiesa di Santa Rita, dedicata al rito orodosso, per pregare nei 40 giorni dalla morte di Alexei Navalny.

"Oggi sono 40 giorni dall'omicidio di Alexei Navalny – spiegano i componenti della "Comunità dei Russi Liberi"- Per i credenti ortodossi questa è una data importante. Si crede che per il quarantesimo giorno l'anima di una persona deceduta apparirà davanti al Creatore. Per chi desidera onorare la memoria di Alexei, oggi nella Chiesa di Santa Rita a Savona alle ore 17:20 si terrà la messa ortodossa".