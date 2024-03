Svolta nel futuro per l'ex stabilimento Piaggio di Finale: le aree del ponente finalese hanno un nuovo proprietario

Potrebbe essere quella del 26 marzo 2024, anche se i condizionali in operazioni di questo genere sono sempre e comunque d'obbligo, a maggior ragione considerando i pregressi dell'oggetto in questione, una data storica per Finale Ligure. A circa dieci anni dal suo abbandono industriale: le ex aree Piaggio Aerospace hanno un nuovo proprietario.

Al momento il nome dell'aggiudicatario del secondo incanto resta "top secret" e si conoscerà solamente decorsi i termini necessari affinché l'atto diventi definitivo. Per quanto al momento trapela dal tribunale di Torino, il quale era deputato alla vendita dopo il fallimento della società FinalMare, l'asta non si sarebbe di fatto tenuta in questo secondo incanto: uno solo è stato infatti il soggetto presentatosi che si è aggiudicato il compendio per 10 milioni e 250mila euro.