Trasporti, dal ponte di Pasqua torna la "Ponente Line" tra Piemonte e Liguria con 18 corse aggiuntive

Saranno 18 i treni regionali aggiuntivi, rispetto a quelli già in programmazione, che faranno parte dell'iniziativa "Ponente Line", la quale da venerdì 29 marzo fino all’8 settembre per tutti i weekend e i giorni festivi collegheranno Torino e la riviera ligure di Ponente, mettendo a disposizione dei passeggeri oltre 23mila posti in più per raggiungere le più belle mete della Liguria.

Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), d’intesa con la Regione Piemonte e l’Agenzia per la Mobilità Piemontese, metterà quindi a disposizione dei piemontesi collegamenti in più tra Torino e Savona, Albenga e Imperia con fermate intermedie ad Asti e Alessandria, intensificando la programmazione nei giorni di maggiore affluenza.

I 18 treni "Ponente line" e i loro 23mila posti, che si sommano ai 18 collegamenti giornalieri tra il capoluogo piemontese e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia), permetteranno per tutta l’estate di raggiungere comodamente le mete liguri preferite dai passeggeri piemontesi lasciando a casa l’auto ed evitando così lo stress del traffico e del parcheggio.

Quest’anno, inoltre, sono stati programmati due treni in più per il 24 giugno. In occasione della festa patronale di San Giovanni per i torinesi, infatti, circoleranno due corse in più, una per senso di marcia, tra Torino e Imperia.

È già possibile acquistare le nuove corse del Ponente Line su tutti i canali di acquisto di Trenitalia.