Varazze, proposta di project financing per l'illuminazione. Il sindaco: "Gioverebbe anche nei tempi di risposta in caso di guasti o riparazioni"

"Varazze conta circa 2500 punti luce e come tanti altri comuni presenta una situazione di gestione duplice - spiega il sindaco Luigi Pierfederici - Circa il 50% sono di proprietà del Comune mentre la restante parte di proprietà di Enel X. La rete della pubblica illuminazione potrebbe essere finalmente efficentata nella sua completezza ed il comune vanterebbe un'infrastruttura nuova e moderna. Il project prevede una diversa modalità di gestione della rete, tramite il partenariato pubblico privato, e riguarda la presa in carico di tutti i punti luce riscattando e riconvertendo a led anche quelli di Enel X".

"Questo gioverebbe anche nei tempi di risposta in caso di necessità di intervento per guasti o riparazioni. Il miglioramento della illuminazione pubblica è un obbiettivo su cui la amministrazione sta puntando - continua Pierfederici - Questa esigenza è emersa anche dagli incontri che l'amministrazione ha svolto negli ultimi mesi nelle frazioni proprio per concordare con i cittadini quali siano le priorità.

In questi anni sono state già investite parecchie risorse in questo ambito e questo project è una ulteriore opportunità di sviluppo".

"Questo project è una bella opportunità per Varazze ed abbiamo dato il via all'iter per far si che la proposta vada a buon fine rispettando ovviamente tutte le procedure di analisi del progetto e di successiva evidenza pubblica cosi come previsto dal codice degli appalti" conclude il sindaco.