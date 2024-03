Cronaca |

Alassio, autolavaggio senza autorizzazione sversava i reflui nella condotta delle acque bianche: denunciato il titolare

A notare la condotta illecita, che veniva svolta presso un distributore di carburanti, gli uomini dell'Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera

Continuano i controlli della Guardia Costiera di Loano per la tutela dell’ambiente, in particolare quelli rivolti alla verifica di eventuali scarichi abusivi presenti sul territorio. Durante la sua attività di controllo ambientale sul territorio comunale di Alassio, il personale dell’Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga di stanza presso l’Ufficio Locale Marittimo alassino, ha accertato la presenza di un impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio in esercizio senza la prevista e obbligatoria autorizzazione unica ambientale (A.U.A.). Inoltre, dagli uomini impegnati è stato constatato anche come il refluo industriale prodotto venisse scaricato illecitamente direttamente all’interno della condotta delle acque bianche anziché nella condotta della rete fognaria. Pertanto, per impedire che il reato portasse a ulteriori conseguenze negative per l’ambiente ed evitare la continuazione della condotta illecita, i militari hanno posto sotto sequestro l’attività dell'autolavaggio, deferendo all'Autorità Giudiziaria competente il titolare dell’impresa, coordinandosi con la Procura della Repubblica di Savona.

Redazione