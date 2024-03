Savona, skatepark all'ex piscina. Il Comune affida il documento di fattibilità per la parte della vasca

Il Comune ha affidato all'architetto Pietro De La Pierre Des Ambrois, con studio a Torino, l'incarico per la stesura del documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo alla realizzazione di uno skatepark all'ex piscina comunale di via Trento e Trieste.

In una prima fase il Settore Lavori Pubblici del Comune aveva affidato a tecnici esterni l'elaborazione di un progetto esecutivo per la rimodulazione dei volumi esterni della struttura e degli spazi interni.

Invece per l'utilizzo della vasca come parte dello skatepark si era rinviato il tutto a una progettazione specialistica finalizzata a diversi obiettivi per la creazione di uno spazio funzionale, che consideri anche l'uso per persone con disabilità.

Con l'affidamento dell'incarico il Comune chiede al tecnico di: fornire una valutazione dettagliata dei costi e dei finanziamenti necessari per la realizzazione del progetto, consentendo di determinare se il finanziamento disponibile è sufficiente per completare la skate park; fare un esame contesto locale, inclusi aspetti urbanistici, legali e normativi, per identificare eventuali vincoli o requisiti che potrebbero influenzare la progettazione e la realizzazione della skate park.

Un'altra parte dovrà riguardare il coinvolgimento della comunità locale nel processo decisionale, in particolare i residenti e praticanti dello skateboarding; una valutazione dei potenziali rischi e le opportunità associate alla realizzazione della skate park; fissare gli obiettivi del progetto e i requisiti fondamentali che la skate park dovrà soddisfare; stabilire un piano temporale per la realizzazione della skate park; una valutazione dell'impatto sociale, economico, ambientale e culturale della skate park sulla comunità locale, inclusi benefici e potenziali problematiche.