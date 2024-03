Maltempo, allerta gialla dalla mezzanotte alle 15 del 28 marzo

Arpal ha emesso l’allerta gialla per temporali dalle 00.00 di domani, giovedì 28 marzo, sul centro-levante ligure, con le seguenti modalità:

ZONE B, C, E (genovesato e savonese, Tigullio e spezzino e Valli Trebbia, Aveto e Scrivia) fino alle 15.00 di domani

Bacini grandi di C (Magra, Vara, Entella) dalle 6.00 alle 18.00 di domani.

La regione è interessata da una perturbazione che dalle prime ore di domani (28 marzo) si intensificherà sul Centro e sul Levante, portando precipitazioni diffuse associate a temporali anche localmente forti. In seguito alle piogge attese e vista l'alta reattività del reticolo idrografico, non si escludono repentini innalzamenti dei livelli idrometrici nei bacini piccoli e medi. La persistenza delle precipitazioni potrà provocare innalzamenti significativi anche sui corsi d'acqua maggiori, in particolar modo sulle aste del Magra e del Vara.

Oggi, 27 marzo

L'afflusso di aria più fredda in quota in serata determina una recrudescenza dei fenomeni con bassa probabilità di temporali o rovesci forti su BCE, associati a possibili colpi di vento o grandine di piccole dimensioni. Venti in rinforzo da Sud-Ovest su tutta la regione nel pomeriggio-sera, fino a burrasca forte su A, fino a burrasca su BCE e fino a forti su D, rafficati su capi esposti e crinali. Moto ondoso in aumento con mareggiata intensa lungo tutte le costeper onda lunga di libeccio.

Domani, 28 marzo

Un nuovo impulso instabile determina un peggioramento delle condizioni atmosferiche durante la notte e la mattina, con quantitativi elevati su C e significativi su E, e rovesci di intensità fino a moderata su C. Alta probabilità di temporali forti su BCE e bassa su A, possibili colpi di vento durante i fenomeni più intensi. Venti meridionali di burrasca forte su C, di burrasca su ABE e fino a forti su D, con raffiche più intense su capi costieri esposti e crinali. Mareggiate intense lungo tutte le coste per onda lunga di libeccio.

Dopodomani, 29 marzo

Tra notte e primo mattino ancora instabilità con rovesci fino a moderati su B. Venti forti da Sud-Est su BCE, con raffiche superiori su capi costieri esposti e crinali. Mare localmente agitato su C per onda da Sud, molto mosso altrove.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.