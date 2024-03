Varazze, rimossa la carcassa di una balenottera giovane trovata sotto Lungomare Europa

È stata rimossa nella tarda serata di ieri la carcassa di una balenottera giovane avvistata ieri in mare sotto Lungomare Europa a Varazze nei pressi della Villa Araba.

"Grazie alle sinergie messe in campo è stata prontamente rimossa la carcassa della piccola balenottera spiaggiata questo pomeriggio lungo le coste della città, più precisamente su corso Europa - dice il sindaco Luigi Pierfederici - Fondamentale il contributo della nostra Protezione Civile Varazze ODV nelle operazioni di rimozione. Grazie ai Volontari sempre operativi. Una garanzia per la nostra comunità".

"Grazie all' Istituto Zooprofilattico Piemonte, Liguria e Valle d' Aosta per il supporto operativo e per l'attenzione nella tutela di questi bellissimi animali - conclude il primo cittadino - Grazie anche a Menkab sempre disponibile quale supporto scientifico della Amministrazione Comunale".