Conoscere bonus e requisiti di puntata per vincere al casinò online

Tutto sui requisiti di puntata e il loro ruolo nei casinò online

Se state navigando alla ricerca di una piccola guida che vi spieghi come funzionano i giochi di casinò a pagamento o, meglio ancora, come operano i vari casinò relativamente al gioco d’azzardo, siamo qui per voi. Sappiamo bene che c’è un elemento semi-sconosciuto che scervella molti giocatori e si chiama “requisito di puntata”. Di cosa si tratta esattamente e perché bisogna tenerne conto prima di approfittare di generosi bonus, giri gratis sulle slot machine online e altri divertimenti di casinò, magari con croupier dal vivo o a vincita istantanea?

Meglio darci un’occhiata più attenta e scoprire cosa sono i requisiti di puntata, come funzionano e come influiscono su di voi giocatori.

Il requisito di puntata nei casinò online

Sono spesso e volentieri considerati il ‘male obbligatorio’ di quasi tutti i bonus e le promozioni che caratterizzano i casinò online. La maggior parte dei siti, infatti, attira i giocatori con lucrosi bonus di deposito e giri gratuiti, ma il 99% di questi non può essere immediatamente convertito in denaro. Prima di poter prelevare le rispettive vincite o usufruire dei giri gratis sui giochi di slot machine online proposti, infatti, bisogna effettuare delle scommesse per un determinato numero di volte. Questo si chiama requisito di puntata, e serve a mantenere un equilibrio per il funzionamento del casinò.

In parole povere, se ricevete un bonus, ci saranno delle condizioni legate a una scommessa, il che significa che in quanto giocatore dovrete soddisfare tali requisiti prima di poter richiedere le vostre vincite o di non essere più vincolati a tali requisiti.

➔ Il requisito di puntata è il numero di volte che sarete chiamati a scommettere il vostro bonus prima che diventi denaro reale e poterlo, quindi, prelevare dal vostro conto.

In alcuni casi, un casinò può applicare i requisiti di puntata sia al denaro bonus che all’importo depositato. Pertanto, è sempre bene verificare se nei termini e condizioni è necessario scommettere solo il bonus o il deposito aggiunto al bonus.

I requisiti di puntata possono anche essere chiamati in un altro modo. Ad esempio, alcuni casinò li chiamano “requisiti di playthrough” o “requisiti di rollover”. Tuttavia, tutti questi termini hanno lo stesso significato descritto sopra e sono sempre espressi nello stesso modo, ovvero: x30, x40, x45 – dove “x” indica proprio la moltiplicazione.

Come gestire al meglio i requisiti di puntata?

Ogni giocatore impara a familiarizzare con giochi e puntate a modo suo. Non c’è una strategia o una magia per sapere se è un buon investimento o meno. Tuttavia, quello che aiuta molto è informarsi al meglio e saper leggere attentamente quello che viene richiesto e cosa comporta, soprattutto in termini di portafoglio.

Alcuni bonus possono essere molto più facili di altri da attivare, ma diciamo che in quasi tutti i casi, più basso è il requisito di puntata, migliori sono le possibilità di vincita, in quanto si riduce il numero di volte in cui è necessario scommettere prima di poter prelevare le vincite. Tuttavia, le cose possono cambiare se il requisito di puntata riguarda sia l’importo del deposito che il denaro del bonus.

Tutto dipende anche, lo ripetiamo, dal vostro modo di giocare: è sempre vincere lo scopo di usare un bonus? Non necessariamente. A volte si può decidere di utilizzare un’offerta semplicemente per provare a soldi veri un nuovo gioco, ma senza pescare dal proprio conto. O magari per testare una nuova piattaforma di giochi. Di conseguenza, i requisiti di puntata non sono un problema, poiché il vostro obiettivo principale non è vincere.

Requisiti diversi per giochi diversi

In generale, il requisito di puntata ha lo stesso valore e funziona con le stesse regole sia per i bonus delle slot machine e gli altri giochi tipici del casinò, come il bingo, che per le scommesse sportive. Tuttavia, controllate bene i termini e le condizioni elencati, perché potrebbero esserci delle differenze.

Perché rispettare i requisiti di scommessa?

Oltre a verificare a quali requisiti di puntata si applicano, è necessario leggere e comprendere a fondo i termini e le condizioni completi. Se, infatti, uno dei requisiti non viene rispettato possono sorgere dei problemi, anche se ciò accade involontariamente. Un esempio? Se piazzate una scommessa utilizzando il denaro del bonus che era superiore alla puntata massima.

Ma cosa può accadere se non si gioca conformemente a queste norme? Nel peggiore dei casi, ciò potrebbe comportare la cancellazione del bonus e delle eventuali vincite. Nei casi migliori, potreste essere in grado di correggere l’errore, magari con l’aiuto del supporto tecnico dell’operatore.

Tuttavia, lo ripetiamo, meglio evitare a monte tutto questo leggendo l’intero regolamento prima di giocare.

Non tutti i bonus prevedono requisiti di puntata

Sebbene sia necessario essere consapevoli delle regole relative ai bonus che prevedono requisiti di puntata, è bene notare che alcuni bonus non hanno regole rigide. Di solito si tratta di funzioni bonus o giri gratuiti su slot che non fanno parte di una promozione più ampia. Se i giocatori vincono qualcosa grazie a questi bonus, molti casinò richiedono solo un piccolo deposito prima di poter incassare le vincite. Anche in questo caso, assicuratevi di dare un’occhiata alle condizioni. La lettura delle clausole può sembrare noiosa, ma vi permette di godere delle offerte appieno, senza alcun rischio.