Regione incontra l'Associazione Agricoltori Italiani, al centro il lupo. Balleari (FdI): "Approccio pragmatico non ideologico"

“L’Italia in Europa sta facendo la propria parte per contenere la diffusione del lupo che, oltre a spingere troppo i cinghiali a valle, inizia a creare seri problemi agli allevatori e ad avvicinarsi troppo ai centri abitati”.

Ad affermarlo è il apogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Stefano Balleari, a seguito dell’audizione dei capigruppo in Regione Liguria con l’Associazione Agricoltori Italiani.

Alle porte, si prospetterebbe una soluzione europea: "La Commissione UE - prosegue Balleari - ha deciso di ascoltare le richieste dell’Italia sulla protezione del lupo, promossa anche da ordini del giorno approvati dal Parlamento Italiano: la proposta è quella di cambiare lo status, facendolo passare da 'strettamente protetto' a 'protetto', come avanzato in Commissione UE dal presidente Ursula von der Leyen, su proposta del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha portato all’attenzione del Consiglio Europeo una richiesta specifica sottoscritta da altri sette Stati Membri".

"Tale provvedimento - continua il candidato ligure alle europee di Fratelli d’Italia - è auspicabile e doveroso per garantire la sopravvivenza di altre specie messe a rischio dalla eccessiva proliferazione di questo animale. Anche su questo tema, servirà essere quanto più pragmatici e meno ideologici: il lavoro del governo italiano in Europa, sta andando proprio in questa direzione", conclude Balleari.