"Solidarietà al rettore Delfino". La Lega prepara un ordine del giorno in Consiglio Regionale

Un ordine del giorno da presentare in Consiglio Regionale per "esprimere piena solidarietà al Rettore Federico Delfino per la grave aggressione ricevuta e condannare fermamente e incondizionatamente questa e ogni aggressione fisica e verbale, volta a intimidire e impedire il democratico confronto di idee e opinioni diverse".

Questa la proposta che verrà presentata dal gruppo della Lega in Regione Liguria ai colleghi dopo i recenti fatti dei giorni scorsi che hanno coinvolto il massimo responsabile dell'ateneo genovese, stringendosi "attorno al Rettore [..] oggetto di insulti e minacce durante il Senato Accademico, da parte di violenti, che hanno protestato contro la collaborazione dell'Università di Genova con diversi istituti accademici israeliani".

"Ogni forma di aggressione, fisica e verbale, volta a intimidire e a impedire il confronto democratico di idee e opinioni diverse è da condannare - scrivono i consiglieri del Carroccio nella loro nota - Le università sono un luogo di confronto democratico, in cui gli studenti e gli accademici possono esprimere liberamente le proprie opinioni. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’Italia guarda a Israele come Paese a noi vicino e pienamente amico, oggi e in futuro, per condivisione di storia e di valori".

"Siamo certi che tutti i gruppi lo sottoscriveranno, perché la democrazia è un valore comune da tutelare, indipendentemente dal colore politico" chiosa il Gruppo Lega in Regione Liguria.