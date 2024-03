Celle Ligure, concluso il restauro della "Crocifissione" del Carlone

Si è concluso il restauro del dipinto raffigurante la crocifissione di Gesù realizzato da Giovanni Carlone (1584 - 1631) e conservato nell'Oratorio Confraternita San Michele Arcangelo. La tela era particolarmente degradata dall'ossidazione della vernice protettiva e presentava numerosi sollevamenti e cadute di colore. Il restauro è stato eseguito nel laboratorio di Cesare Pagliero a Savigliano (Cuneo). Ora l'opera è rientrata in oratorio, con la soddisfazione del priore Luca Minuto e dei confratelli, i quali assieme alla Soprintendenza stanno organizzando una serata di presentazione del lavoro e svelare alcune curiosità.

"Dopo gli interventi utili per il consolidamento della pellicola pittorica si è passati alla pulizia della tela con l'utilizzo di solventi in gel rimuovendo la vernice che impediva di percepire la vera resa delle figure e dei colori", illustra Paolo Pacini del Servizio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli. L'intervento è stato possibile grazie all'intervento della Fondazione De Mari di Savona, che ha sostenuto interamente la spesa grazie alla segnalazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.